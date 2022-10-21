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В Турции завершены тактические учения с участием азербайджанских военнослужащих (ФОТО)

Политика Материалы 21 октября 2022 14:05 (UTC +04:00)
В Турции завершены тактические учения с участием азербайджанских военнослужащих (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, с участием азербайджанских военнослужащих, прошедших практику в Военно-морском флоте братской страны, состоялись тактические учения на военно-морской базе Фоча в городе Измир.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны Азербайджана, поставленные на учениях задачи были успешно выполнены.

В завершение тактических учений, проведенных в водах Эгейского моря под руководством командира военно-морской базы Фоча контр-адмирала Мустафы Бичена, были проанализированы выполненные на учениях задачи.

Подводя итоги учений, контр-адмирал Бичен дал свои напутствия участникам и пожелал нашим офицерам успехов в дальнейшей службе, сообщает минобороны.

В заключение было сделано фото на память.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Турции завершены тактические учения с участием азербайджанских военнослужащих (ФОТО)
В Турции завершены тактические учения с участием азербайджанских военнослужащих (ФОТО)
В Турции завершены тактические учения с участием азербайджанских военнослужащих (ФОТО)
В Турции завершены тактические учения с участием азербайджанских военнослужащих (ФОТО)
В Турции завершены тактические учения с участием азербайджанских военнослужащих (ФОТО)
В Турции завершены тактические учения с участием азербайджанских военнослужащих (ФОТО)
В Турции завершены тактические учения с участием азербайджанских военнослужащих (ФОТО)
В Турции завершены тактические учения с участием азербайджанских военнослужащих (ФОТО)
В Турции завершены тактические учения с участием азербайджанских военнослужащих (ФОТО)
В Турции завершены тактические учения с участием азербайджанских военнослужащих (ФОТО)
В Турции завершены тактические учения с участием азербайджанских военнослужащих (ФОТО)
В Турции завершены тактические учения с участием азербайджанских военнослужащих (ФОТО)
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