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Президент Ильхам Алиев: Исламофобия в настоящее время является составной частью государственной политики ряда западных государств, считающих себя демократическими

Политика Материалы 8 марта 2024 09:58 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Исламофобия в настоящее время является составной частью государственной политики ряда западных государств, считающих себя демократическими

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - К сожалению, исламофобия в настоящее время является составной частью государственной политики ряда западных государств, считающих себя демократическими.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в послании Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему «Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году».

Подчеркивается, что на долю этих стран приходится 80 процентов случаев проявления исламофобии в мире за последний год. «В некоторых европейских странах, где исламофобия достигла высочайшего уровня и насаждается в качестве официальной идеологии, сожжение нашей священной книги - Корана, публикация карикатур на Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха) и другие оскорбительные действия преподносятся как свобода слова», - отмечается в послании главы государства.

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