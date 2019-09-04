В Азербайджане более чем 280 детям отказано в смене школы и класса

БАКУ /Trend/ - Система минобразования Азербайджана по электронной смене класса или школы отказала 282 учащимся перейти из одной школы в другую или из одного класса в другой, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

Процесс смены класса или школы, начавшийся с 15 августа, осуществляется на портале www.sy.edu.az

До сегодняшнего дня поступило 19 234 обращений по электронной смене класса или школы, из которых 13 760 было разрешено сменить класс, 5192 запросов на стадии рассмотрения, 282 запроса получили отказ в связи с несоответствием языку и профилю.

С целью оказания помощи гражданам в электронной смене класса или школы в Баку и регионах функционируют Центры альтернативной регистрации.

Процесс по электронной смене класса или школы учащихся продолжается.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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