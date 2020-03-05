Основные карантинные больницы в Астаре, Джалилабаде и Гобустане - оперативный штаб

БАКУ/Trend/ - Говорить заранее о продлении ограничения на пересечение границы с Ираном невозможно.

Об этом на брифинге, проведенном в связи с коронавирусом, сказала член Оперативного штаба при Кабмине, завотделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, в основном, на карантине находятся лица, приехавшие из Ирана: «До 500 человек, которые находятся на карантине, в основном, пересекли южные границы. Они в обязательном порядке проходят обследование. Защита медперсонала - наша основная обязанность. Все, что необходимо, предпринимается».

Гараева добавила, что в Баку нет лиц, которые находятся на карантине. Основными карантинными больницами являются Астаринская, Джалилабадская и Гобустанская больницы. Другие медучреждения являются поддерживающими».

Член Штаба сказала, что в Азербайджан привезены тесты для диагностирования коронавируса: «Они будут поставляться регулярно, и в сфере обеспечения тестами проблем не будет».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)