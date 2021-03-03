Сотрудники МЧС Азербайджана могут обращаться для вакцинации в Медцентр ведомства
БАКУ /Trend/ - Вакцинация среди сотрудников МЧС Азербайджана пока проводится по городу Баку, сказала в среду Trend замначальника медицинской службы МЧС, майор медицинской службы Вафа Дадашева.
По ее словам, этот процесс начался по столице с 25 февраля: "В регионах он еще не начался, но сотрудники ведомства, желающие вакцинироваться, могут обращаться в Медцентр МЧС".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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