Сотрудники МЧС Азербайджана могут обращаться для вакцинации в Медцентр ведомства

БАКУ /Trend/ - Вакцинация среди сотрудников МЧС Азербайджана пока проводится по городу Баку, сказала в среду Trend замначальника медицинской службы МЧС, майор медицинской службы Вафа Дадашева.

По ее словам, этот процесс начался по столице с 25 февраля: "В регионах он еще не начался, но сотрудники ведомства, желающие вакцинироваться, могут обращаться в Медцентр МЧС".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)