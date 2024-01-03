Лицо, объявленное Азербайджаном в международный розыск, задержано в Турции

БАКУ /Trend/ - В Турции задержаны 56 человек, объявленных в международный розыск по линии Интерпола 18 странами, в том числе Азербайджаном.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал в своем аккаунте в социальной сети "X" министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Отмечается, что 56 человек, объявленных в розыск Азербайджаном, США, Германией, ОАЭ, Беларусью, Марокко, Палестиной, Индией, Израилем, Ираном, Катаром, Казахстаном, Молдовой, Узбекистаном, Россией, Саудовской Аравией, Туркменистаном и Иорданией, были задержаны в результате операции, проведенной в Турции.

Установлено, что задержанные были объявлены в розыск по обвинениям в членстве в преступной организации, торговле наркотиками, отмывании денег, разбое, мошенничестве, краже, убийстве, контрабанде, взяточничестве и коррупции и по другим преступлениям.

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