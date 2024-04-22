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В Азербайджане изменились правила пользования электроэнергией

Общество Материалы 22 апреля 2024 11:57 (UTC +04:00)
В Азербайджане изменились правила пользования электроэнергией

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изменились правила пользования электрической энергией.

Как сообщает в понедельник Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, технический осмотр Агентством по регулированию энергетических вопросов для выдачи акта запуска в эксплуатацию электроустановок мощностью свыше 200 кВт будет проводиться на основании заявлений и документов, представленных заказчиками. До сих пор этот предел составлял 150 кВт.

В целях приведения этого решения в соответствие с "Правилами технической эксплуатации электрических и тепловых установок" были внесены аналогичные изменения.

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