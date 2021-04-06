Туркменистан организует вывозной рейс из Татарстана

БАКУ /Trend/ - Чартерный рейс из Татарстана будет организован 9 апреля 2021 года, сообщает Trend во вторник со ссылкой на авиакомпанию «Туркменистан».

Авиакомпания выполнит рейс Казань-Туркменбаши по спискам генкосульства Туркменистана.

Чартерный рейс осуществляется для вывоза граждан, не сумевших вернуться ранее из-за прекращения авиасообщения, вызванного пандемией коронавируса.

Отмечается, что данным рейсом можно также отправить коммерческий груз. Минимальный вес отправляемого груза составляет 45 килограммов. Он должен пройти таможенное оформление не менее чем за сутки до вылета.

Ранее Туркменистан уже организовывал чартерные рейсы в Международный аэропорт Туркменабада из Турции, России, Беларуси, Украины, Узбекистана, Индии, Казахстана и стран Евросоюза для возвращения граждан, не сумевших вернуться ранее по вышеупомянутой причине.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые санитарные меры для предотвращения распространения пандемии.

Так, ранее в стране были предписаны обязательное ношение масок в общественных местах, а также необходимость предоставления справки об отсутствии коронавирусной инфекции при посадке на авиарейс.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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