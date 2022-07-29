Швейцария содействует развитию зимнего туризма на северо-востоке Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Швейцарская организация Helvetas Swiss Intercooperation с 2019 года содействует развитию зимнего туризма в кыргызском Караколе, сообщили Trend в организации.

"С начала реализации проекта в октябре 2021 года мы сосредоточились на разработке туристических продуктов, а также на повышении квалификации сотрудников туристической отрасли Каракола", - говорится в сообщении.

Что касается современных технологий, то Helvetas Swiss Intercooperation поощряет развитие возможностей социальных сетей и цифрового маркетинга для продвижения туристической отрасли Кыргызстана.

"Мы стремимся подготовить Каракол к следующему зимнему сезону, предоставив новые и улучшенные туристические продукты и создав больше рабочих мест", - добавили в организации.

Отметим, что реализация проекта по развитию зимнего туризма в кыргызском Караколе продлится до 2029 года.