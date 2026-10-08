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Iran releases currency exchange rates for October 8

Iran News 8 October 2026 09:31 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for October 8
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
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BAKU, Azerbaijan, October 8. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of October 8.

According to the CBI's announced rates, 34 currencies rose while 11 fell compared to October 7.

The official rate for $1 stood at 1,778,728 rials, while one euro was valued at 1,990,046 rials. On October 7, the euro was priced at 1,997,189 rials.

Currency

Rial on October 8

Rial on October 7

1 US dollar

USD

1,778,728

1,773,407

1 British pound

GBP

2,350,300

2,354,532

1 Swiss franc

CHF

2,133,372

2,134,940

1 Swedish króna

SEK

177,599

177,632

1 Norwegian krone

NOK

185,689

185,506

1 Danish krone

DKK

266,239

267,165

1 Indian rupee

INR

18,385

18,401

1 UAE Dirham

AED

484,337

482,888

1 Kuwaiti dinar

KWD

5,730,598

5,730,406

100 Pakistani rupees

PKR

642,314

641,129

100 Japanese yen

JPY

1,124,989

1,121,442

1 Hong Kong dollar

HKD

226,641

225,975

1 Omani rial

OMR

4,623,457

4,601,102

1 Canadian dollar

CAD

1,247,787

1,247,075

1 New Zealand dollar

NZD

995,620

997,520

1 South African rand

ZAR

106,913

107,347

1 Turkish lira

TRY

36,155

36,061

1 Russian ruble

RUB

20,808

20,690

1 Qatari riyal

QAR

488,662

487,200

100 Iraqi dinars

IQD

135,725

135,575

1 Syrian pound

SYP

14,580

14,536

1 Australian dollar

AUD

1,238,305

1,238,404

1 Saudi riyal

SAR

474,327

472,909

1 Bahraini dinar

BHD

4,730,660

4,716,508

1 Singapore dollar

SGD

1,389,781

1,388,311

100 Bangladeshi takas

BDT

1,444,069

1,444,313

10 Sri Lankan rupees

LKR

53,760

53,711

1 Myanmar kyat

MMK

847

845

100 Nepalese rupees

NPR

1,148,526

1,149,722

1 Libyan dinar

LYD

276,882

276,236

1 Chinese yuan

CNY

265,297

264,506

100 Thai baht

THB

5,284,140

5,276,456

1 Malaysian ringgit

MYR

435,211

434,033

1,000 South Korean won

KRW

1,328,071

1,325,328

1 Jordanian dinar

JOD

2,508,784

2,501,279

1 euro

EUR

1,990,046

1,997,189

100 Kazakh tenge

KZT

397,229

393,648

1 Georgian lari

GEL

686,018

683,422

1,000 Indonesian rupiah

IDR

99,416

99,307

1 Afghan afghani

AFN

27,589

27,434

1 Belarusian ruble

BYN

580,411

577,563

1 Azerbaijani manat

AZN

1,046,311

1,043,215

100 Philippine pesos

PHP

2,835,519

2,826,081

1 Tajik somoni

TJS

192,666

192,604

1 Turkmen manat

TMT

508,220

505,797

Venezuelan bolívar

VES

2,038

2,038

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,990,046 rials and $1 costs 1,778,728 rials.

On the black market, $1 is worth about 2,63-2,66 million rials, while one euro is worth 2,95-2,98 million rials.

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