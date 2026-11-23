BAKU, Azerbaijan, November 23. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of November 23.

According to the CBI's announced rates, the value of 43 currencies went up, while 3 currencies fell compared to November 21.

The official rate for $1 stood at 1,947,970 rials, while one euro was valued at 2,136,491 rials. On November 21, the euro was priced at 2,133,150 rials.

Currency Rial on November 23 Rial on November 21 1 US dollar USD 1,947,970 1,944,082 1 British pound GBP 2,548,562 2,543,209 1 Swiss franc CHF 2,318,657 2,315,330 1 Swedish króna SEK 190,485 190,081 1 Norwegian krone NOK 198,663 198,988 1 Danish krone DKK 285,827 285,303 1 Indian rupee INR 21,017 20,984 1 UAE Dirham AED 530,421 529,362 1 Kuwaiti dinar KWD 6,288,233 6,238,878 100 Pakistani rupees PKR 704,914 703,138 100 Japanese yen JPY 1,228,627 1,226,170 1 Hong Kong dollar HKD 248,506 248,005 1 Omani rial OMR 5,059,012 5,054,686 1 Canadian dollar CAD 1,358,207 1,355,216 1 New Zealand dollar NZD 1,065,442 1,063,539 1 South African rand ZAR 110,707 110,716 1 Turkish lira TRY 38,562 38,470 1 Russian ruble RUB 23,700 23,653 1 Qatari riyal QAR 535,157 534,088 100 Iraqi dinars IQD 128,828 128,575 1 Syrian pound SYP 15,964 15,935 1 Australian dollar AUD 1,289,273 1,287,278 1 Saudi riyal SAR 519,459 518,422 1 Bahraini dinar BHD 5,180,771 5,170,431 1 Singapore dollar SGD 1,510,028 1,507,396 100 Bangladeshi takas BDT 1,563,601 1,558,915 10 Sri Lankan rupees LKR 58,558 58,470 1 Myanmar kyat MMK 927 926 100 Nepalese rupees NPR 1,312,947 1,310,882 1 Libyan dinar LYD 301,470 300,932 1 Chinese yuan CNY 291,768 291,295 100 Thai baht THB 5,731,920 5,721,273 1 Malaysian ringgit MYR 473,703 472,589 1,000 South Korean won KRW 1,446,937 1,444,136 1 Jordanian dinar JOD 2,747,489 2,742,006 1 euro EUR 2,136,491 2,133,150 100 Kazakh tenge KZT 427,813 426,850 1 Georgian lari GEL 752,136 749,361 1,000 Indonesian rupiah IDR 107,174 106,371 1 Afghan afghani AFN 29,399 29,586 1 Belarusian ruble BYN 650,407 648,352 1 Azerbaijani manat AZN 1,145,059 1,142,706 100 Philippine pesos PHP 3,050,496 3,043,088 1 Tajik somoni TJS 211,142 211,306 1 Turkmen manat TMT 556,571 555,632 Venezuelan bolívar VES 2,131 2,122

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 2,136,491 rials and $1 costs 1,947,970.

On the black market, $1 is worth about 2.68-2.71 million rials, while one euro is worth 2.94-2.97 million rials.