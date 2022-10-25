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В США заявили о поддержке реформ в Казахстане

США Материалы 25 октября 2022 07:58 (UTC +04:00)
В США заявили о поддержке реформ в Казахстане

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Администрация США настроена на развитие отношений с Казахстаном, поддерживает проведение в нем реформ и считает страну важным экономическим партнером. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в понедельник по случаю Дня республики в Казахстане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты привержены суверенитету, независимости и территориальной целостности Казахстана, и мы надеемся на дальнейшее укрепление наших отношений в последующие годы", - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства. "Мы продолжим совместно продвигать наши общие приоритеты: мир, процветание и стабильность в регионе и за его пределами", - подчеркнул он.

Блинкен добавил, что "США решительно поддерживают программу реформ в Казахстане" и "призывают к их полной реализации". Госсекретарь назвал Казахстан "ценным партнером в экономике и торговле".

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