В Агдаме взорвалась мина, пострадал один человек

БАКУ /Trend/ - 27 апреля на территории освобожденного от армянской оккупации села Мирзали Агдамского района Азербайджана взорвалась мина.

Как передает Trend, об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Сообщается, что Видади Гусейнов, 1994 года рождения, во время управления грейдером заблудился и попал на противотанковую мину на неразминированном участке.

В результате инцидента Видади Гусейнов получил ранения правой руки. Пострадавшего эвакуировали в районную больницу. В результате взрыва мины техника была повреждена.

В прокуратуре Агдамского района ведется расследование.