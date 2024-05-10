ИСЕСКО решает сложные задачи, связанные с переменами - генсек

БАКУ /Trend/ - Сегодня Организация исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) решает сложные задачи, связанные с переменами.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Мали, выступая на проходящем в Университете ADA круглом столе по стратегическому предвидению.

"Сейчас ИСЕСКО формирует культуру, где ожидание рассматривается как добродетель, а упорство - как ценное качество. Сегодня мы активно занимаемся интеллектуальными исследованиями и решаем сложные задачи, связанные с переменами", - подчеркнул он.

Генсек упомянул, что государственное управление и научные круги играют ключевую роль в формировании процветающего будущего.

"Мы понимаем, что страны, которые придают большое значение долгосрочному планированию и умению видеть перспективы, готовы к успешному развитию в условиях быстрой переменчивости. История многократно доказывает, какими губительными могут быть последствия близорукости, когда цивилизации и институты терпят неудачу из-за неспособности адаптироваться к изменяющимся условиям", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Университете ADA проходит круглый стол "Формирование будущего: стратегическое предвидение". В мероприятии принимают участие высокопоставленные деятели, послы, эксперты из Азербайджана и члены Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

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