Новая золотая монета ЗАО «AzerGold» посвящена 20-летию Фонда Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» представило изготовленную из местного сырья новую золотую монету 999,9 пробы, считающейся показателем самого высокого качества. Монета посвящена 20-летию создания Фонда Гейдара Алиева, который своей деятельностью отражает уважение нашего народа к памяти выдающейся исторической личности Азербайджана, Великого Лидера Гейдара Алиева, хранит его богатое духовное наследие, своими добрыми и благородными инициативами вносит важный вклад в социально-экономическое развитие страны.

На монете, прославляющей богатую и многогранную деятельность Фонда Гейдара Алиева, изображен логотип Фонда. Геометрические линии и фигуры, обрамляющие логотип и напоминающие лучи солнца, олицетворяют жизнь, свет, а также время. Элементы дизайна характеризуют Фонд Гейдара Алиева как символ гуманизма, милосердия. Общая картина дополняется цифрой «20» вверху и внизу монеты, обозначающей годовщину.

Желающие могу приобрести новые золотые монеты весом в 20 граммов в Центре продаж и обмена ЗАО «AzerGold», расположенном по адресу: город Баку, проспект Бюльбюля, 3, и на платформе онлайн-продаж «www.azergold.gift.

Отметим, что ЗАО «AzerGold» впервые выпустило монеты различных дизайнов из азербайджанского золота и серебра, а также золотые слитки в 2018 году, а с 2019 года они были представлены на местном розничном рынке. Цель состоит в том, чтобы придать импульс развитию рынка драгоценных металлов в Азербайджане и стимулировать розничную торговлю. Пропагандирующие историю, искусство, культурное наследие и другие ценности страны коллекции золотых монет ЗАО «AzerGold» – это уникальный выбор в качества подарка и выгодный инвестиционный инструмент.