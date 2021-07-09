Иностранные дипломаты ознакомились со строительством Международного аэропорта Физули
БАКУ /Trend/ - Представители дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, в рамках визита в Шушу ознакомились со строительством Международного аэропорта Физули, сообщает в пятницу Trend.
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