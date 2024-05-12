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Узбекистан будет сотрудничать с Венгрией при строительстве атомной электростанции

Узбекистан Материалы 12 мая 2024 05:46 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Венгрия достигли соглашения о том, что при строительстве атомной электростанции в Узбекистане будет использоваться технология охлаждения из Венгрии.

Как передает Trend, об этом министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто написал на своей странице в Facebook.

Сийярто отметил, что Узбекистан готовится к возведению атомной электростанции, учитывая удвоение спроса на электроэнергию к 2030 году. Он также сообщил о подготовке будущих узбекских атомщиков в Венгрии, где уже идет подготовка к строительству двух новых энергоблоков.

Министр также сказал, согласно договоренности, Узбекистан заключит контракт с "Росатомом" на строительство новой электростанции, будет использоваться венгерская технология охлаждения. Этот контракт, оцениваемый в более $100 млн, станет одним из самых крупных экспортных сделок в области энергетики для Венгрии за всю историю.

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