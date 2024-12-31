США остаются приверженными сотрудничеству с Азербайджаном в сфере безопасности — посольство

БАКУ /Trend/ – Соединенные Штаты подтвердили свою готовность к укреплению долгосрочного сотрудничества с Азербайджаном в области безопасности, подводя итоги 2024 года.

Как сообщает Trend, соответствующее заявление опубликовано на официальной странице посольства США в Азербайджане в социальной сети “Х”.

В заявлении отмечается, что в уходящем году стороны провели совместные учения, направленные на борьбу с терроризмом и торговлей людьми. Кроме того, ряд азербайджанских военнослужащих успешно завершили обучение в престижных военных академиях США, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

Посольство подчеркнуло готовность поддерживать Азербайджан в участии в многонациональных учениях, которые способствуют укреплению безопасности НАТО и повышению оперативной совместимости вооруженных сил.