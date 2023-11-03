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В Азербайджане утверждены правила уничтожения изъятых из обращения денежных знаков

Экономика Материалы 3 ноября 2023 09:54 (UTC +04:00)
В Азербайджане утверждены правила уничтожения изъятых из обращения денежных знаков

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ – В Азербайджане утверждены правила уничтожения изъятых из обращения денежных знаков (кроме поддельных).

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Новое постановление отменяет действие предыдущего постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики от 30 июля 2018 года № 333-25 "Об утверждении Правил уничтожения бумажных и металлических денежных знаков, изъятых из обращения".

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