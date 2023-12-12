Более 40 тонн импортированного из Беларуси картофеля будет утилизировано

БАКУ /Trend/ - В более чем 41 тонне картофеля, ввезенного из Беларуси в Азербайджан, обнаружены карантинные организмы.

Об этом Trend сообщили во вторник в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

Согласно информации, на основании обращения ООО "Lars 77" сотрудники Агентства представили образцы импортированного из Беларуси продовольственного картофеля в лабораторию Института продовольственной безопасности.

По результатам анализа в партии продовольственного картофеля общим весом 20 980 кг был выявлен карантинный организм - бурая гниль, а в партии продовольственного картофеля общим весом 20 450 кг - кольцевая гниль.

В соответствии с законодательством принято решение об утилизации непригодной для потребления продукции.

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