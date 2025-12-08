哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦就稳定粮食运输达成新措施

阿斯塔纳，哈萨克斯坦，12月7日 —— 据“哈萨克斯坦铁路公司”（Kazakhstan Temir Zholy）消息，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦已就一系列协调措施达成一致，以确保粮食货物通过萨尔亚加什跨国联检点顺畅通行，Trend 报道。

这些协议是在萨尔亚加什和塔什干举行的多边会议期间最终确定的。会议由哈萨克斯坦代表团参加，代表团由哈萨克斯坦国家铁路公司董事长、农业部第一副部长耶尔梅克·肯兹赫汗乌雷（Yermek Kenzhekhanuly）率领；乌兹别克斯坦方面参会的还有运输部长伊尔霍姆·马卡莫夫（Ilkhom Makkamov）、农业部副部长哈桑博伊·尤尔达舍夫（Khasanboy Yuldashev），以及乌兹别克斯坦铁路公司董事长扎苏尔别克·纳尔祖拉耶夫（Zhasurbek Narzullaev）。

双方批准了管理运往中亚和阿富汗的不断增长的粮食运输量的联合措施——这些运输量在 2025 年大幅增加。今年前 11 个月，向中亚国家的粮食运输量增长了 32%，达到 560 万吨，导致乌兹别克斯坦接收终端出现拥堵。

根据新的安排，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦将把每日列车交换量提高至 35 对，确保乌兹别克斯坦每天至少接收 10 列漏斗车粮食列车和 5 列敞顶粮食及食品列车。双方还承诺维持 24 小时不间断卸载作业，包括周末和公共假期，以加快车皮周转。

为保持装卸平衡，两国将根据乌兹别克斯坦粮食接收点的可用能力协调出口计划，并共同管理空车的周转。

参考信息：2025 年 1—11 月，哈萨克斯坦与乌兹бек斯坦之间的铁路货运交换总量达到 2850 万吨，同比增长 16%。