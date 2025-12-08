惠誉确认乌兹别克斯坦 SQB 保险公司的评级为“BB”

塔什干，乌兹别克斯坦，12月7日 —— 据 Trend 报道，惠誉评级（Fitch Ratings）已确认乌兹别克斯坦 JSC “SQB Insurance” 保险公司的保险公司财务实力（IFS）评级和长期发行人违约评级（IDR）为“BB”，展望稳定。

根据惠誉的说明，该评级反映了 SQB Insurance 由乌兹别克斯坦工业与建设银行（UICB，长期 IDR：BB/稳定）持有的股权关系，该银行仍是公司获得支持的关键来源。惠誉指出，SQB Insurance 在母集团内部具有高度整合性，并预计 UICB 将持续提供支持，包括业务发展及在必要时提供资本支持。

与此同时，该公司的独立信用状况仍受到其运营规模较小、资本实力较弱以及高投资风险敞口的限制。SQB Insurance 在 2024 年和 2025 年前 9 个月的市场份额约为 2%，其业务组合仍主要集中在金融风险保险方面。尽管公司正在发展替代销售渠道，集团相关业务有所下降，但对母公司的依赖仍然显著。

惠誉还强调，SQB Insurance 的盈利能力主要受强劲的投资收益支持，投资收益主要来自本币银行存款。虽然投资回报帮助公司保持了稳健的总体盈利，但承保业绩仍然疲弱。

评级机构指出，公司再保险保护已有所改善，目前大部分分出责任已转移给评级为“A”的国际再保险公司，而此前主要依赖区域性再保险商。然而，惠誉警告称，直至 2029 年逐步收紧的资本要求可能会对该公司的偿付能力构成额外压力。