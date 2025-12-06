Weekly review of Azerbaijan's currency market

BAKU, Azerbaijan, December 6. The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the US dollar, as set by the Central Bank of Azerbaijan (CBA), held the fort at the end of this week, Trend reports.
The weighted average rate at the end of the week amounted to 1.7 manat per dollar.
|
Official exchange rate of the manat against the dollar
|
November 24
|
1.7000
|
December 1
|
1.7000
|
November 25
|
1.7000
|
December 2
|
1.7000
|
November 26
|
1.7000
|
December 3
|
1.7000
|
November 27
|
1.7000
|
December 4
|
1.7000
|
November 28
|
1.7000
|
December 5
|
1.7000
|
Average rate per week
|
1.7000
|
Average rate per week
|
1.7000
The official exchange rate of the manat against the euro rose by 0.0094 manat this week, and the weighted average rate increased by 0.0119 manat, amounting to 1.97742 manat per euro.
|
Official exchange rate of the manat against the euro
|
November 24
|
1.9587
|
December 1
|
1.9717
|
November 25
|
1.9576
|
December 2
|
1.9735
|
November 26
|
1.9691
|
December 3
|
1.9791
|
November 27
|
1.9722
|
December 4
|
1.9817
|
November 28
|
1.9700
|
December 5
|
1.9811
|
Average rate per week
|
1.96552
|
Average rate per week
|
1.97742
The official exchange rate of the manat against the 100 Russian rubles grew by 0.0367 this week, and the weighted average went up by 0.039 manat, amounting to 2.20234 manat per 100 rubles.
|
Official exchange rate of the manat against the Russian ruble
|
November 24
|
2.1501
|
December 1
|
2.1924
|
November 25
|
2.1644
|
December 2
|
2.1877
|
November 26
|
2.1563
|
December 3
|
2.1951
|
November 27
|
2.1656
|
December 4
|
2.2074
|
November 28
|
2.1803
|
December 5
|
2.2291
|
Average rate per week
|
2.16334
|
Average rate per week
|
2.20234
The official exchange rate of the manat against the Turkish lira remained the same this week, and the weighted average rate decreased by 0.00006 manat, amounting to 0.0400 manat per lira.
|
Official exchange rate of the manat against the Turkish lira
|
November 24
|
0.0401
|
December 1
|
0.0400
|
November 25
|
0.0401
|
December 2
|
0.0400
|
November 26
|
0.0400
|
December 3
|
0.0400
|
November 27
|
0.0401
|
December 4
|
0.0400
|
November 28
|
0.0400
|
December 5
|
0.0400
|
Average rate per week
|
0.04006
|
Average rate per week
|
0.0400
