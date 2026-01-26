Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Home
  2. Economy

Azerbaijani currency to world currency rates for January 26

Economy Materials 26 January 2026 09:22 (UTC +04:00)
Azerbaijani currency to world currency rates for January 26

Follow Trend on

Aytaj Shiraliyeva
Aytaj Shiraliyeva
Read more

BAKU, Azerbaijan, January 26. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the official exchange rates for January 26, Trend reports via CBA.

The official exchange rate of the U.S. dollar to the manat remained unchanged at 1.7 manat.

The exchange rate for one euro was 2.0162 manat, one Turkish lira was 0.0392 manat, and 100 Russian rubles were 2.2434 manat.

Currencies Code Exchange rate
1 US dollar USD 1.7
1 euro EUR 2,0162
1 Australian dollar AUD 1,1754
1 Belarusian ruble BYN 0.5753
1 UAE dirham AED 0.4628
100 South Korean won KRW 0.1181
1 Czech crown CZK 0.0831
1 Chinese yuan CNY 0.2444
1 Danish krone DKK 0.27
1 Georgian lari GEL 0.6311
1 Hong Kong dollar HKD 0.2181
1 Indian rupee INR 0.0185
1 British pound sterling GBP 2,3224
1 Swedish krona SEK 0,1909
1 Swiss franc CHF 2,1872
1 Israeli shekel ILS 0.5418
1 Canadian dollar CAD 1,2426
1 Kuwaiti dinar KWD 5,5442
100 Kazakh tenge KZT 0.3365
1 Qatari rial QAR 0.4664
1 Kyrgyz som KGS 0.0194
100 Hungarian forints HUF 0.5277
1 Moldovan leu MDL 0.1004
1 Norwegian krone NOK 0.1747
100 Uzbek som UZS 0.0141
100 Pakistani rupees PKR 0.6075
1 Polish zloty PLN 0.4785
1 Romanian leu RON 0.3957
100 Russian rubles RUB 2,2434
1 Serbian dinar RSD 0.017
1 Singapore dollar SGD 1.3404
1 Saudi rial SAR 0.4533
1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF) XDR 2,323
1 Turkish lira TRY 0.0392
1 Turkmen manat TMT 0.4857
1 Ukrainian hryvnia UAH 0.0394
100 Japanese yen JPY 1,1037
1 New Zealand dollar NZD 1,0131

Stay up-to-date with more news on Trend News Agency's WhatsApp channel

Latest

Latest

Read more