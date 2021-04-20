Туркменистан организует два чартерных рейса из России

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания «Туркменистан» организует два вывозных рейса из России 22 и 29 апреля, сообщает Trend во вторник со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Так, вывозным рейсом из Москвы (Россия) будут возвращены граждане Туркменистана, не сумевшими вернуться раньше из-за прекращения авиасообщения, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее Туркменистан уже организовывал чартерные рейсы из Турции, России, Беларуси, Украины, Узбекистана, Индии, Казахстана и стран Евросоюза для возвращения граждан, не сумевших вернуться ранее по вышеупомянутой причине.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые превентивные санитарные меры.

Так, ранее были предписаны обязательное ношение масок в общественных местах, а также необходимость предоставления справки об отсутствии коронавирусной инфекции при посадке на авиарейс.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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