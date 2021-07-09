Швеция исключила Азербайджан из списка не рекомендованных для посещения стран
БАКУ /Trend/ - Швеция исключила 11 государств, в том числе и Азербайджан, из списка стран, не рекомендованных для посещения.
Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении шведского МИД.
Данное решение вступило в силу накануне.
В число исключенных из указанного списка стран, помимо Азербайджана, также вошли Армения, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Иордания, Молдова, Черногория, Катар, Саудовская Аравия.
(Редактор: Константин Шапиро)
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