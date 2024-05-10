Турция подписала контракт с ExxonMobil о закупке СПГ и готовит новые проекты на Каспии

БАКУ/Trend/ - Турецкая государственная трубопроводная компания BOTAS и американская корпорация ExxonMobil 9 мая в Вашингтоне подписали соглашение о поставках в Турцию сжиженного природного газа (СПГ), сообщил в пятницу Trend со ссылкой на информацию министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара в социальной сети X.

Байрактар сообщил, что подписанное соглашение рассчитано на долгосрочный период и позволяет Турции сделать еще один шаг к диверсификации источников энергоносителей.

"Ранее у нас были долгосрочные контракты на поставку СПГ с Нигерией, сейчас действует 20-летнее соглашение с Алжиром, к ним мы добавляем США. На сегодняшний день мы говорим о соглашении с ExxonMobil, которое может удовлетворить восемь процентов потребностей Турции в газе", - отметил Байрактар.

Напомним, что Турция в год потребляет свыше 50 миллиардов кубометров газа.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что при нынешнем уровне цен на газ, BOTAS договорилось с ExxonMobil о поставках на 1,1 миллиарда долларов США в год за 2,5 миллиона тонн СПГ в год.

В 2023 году доля СПГ в портфеле общих газовых закупок Турции составляла 30 процентов, но в 2024 году может вырасти до 40 процентов.

Турция получает и трубопроводный газ - из РФ, Азербайджана и Ирана, при этом 40 процентов потребляемого Турцией газа составляет трубопроводный газ из России.

Долгосрочные контракты о поставках российского газа в Турцию истекают в 2025 году, и Байрактар в конце апреля сообщил о формировании нового портфеля газовых контрактов Турции с разными мировыми поставщиками.

По данным турецкой газеты "Star", министр энергетики Турции в Вашингтоне 9 мая также сообщил о планах Турции реализовать новые энергетические проекты со странами Каспия.

"Новые инфраструктурные проекты, которые будут реализованы между странами Каспийского региона и Турцией, внесут вклад в обеспечение европейской и глобальной энергобезопасности", - отметил глава минэнерго Турции без уточнения деталей.

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