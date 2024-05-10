В Узбекистане будет применяться новая система управления в водном хозяйстве

БАКУ /Trend/ - Принят указ Президента Узбекистана о приоритетных направлениях внедрения и развития современной системы управления в водном хозяйстве, передает Trend.

Согласно этому указу, министерство водного хозяйства назначено главным органом, ответственным за ведение единого водного баланса по всем источникам и координацию Государственного водного кадастра.

Согласно информации, основные направления его работы включают в себя обеспечение водной безопасности страны путем эффективного управления водными ресурсами трансграничных и внутренних рек, саев, а также создания, создание достаточных запасов воды в естественных озерах, водных сооружениях и подземных источниках, внедрение прозрачной системы управления и учета воды с использованием цифровых технологий, а также внедрение современных ресурсосберегающих технологий и рыночных механизмов в водопользование и управление водными ресурсами.