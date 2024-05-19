Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

Азербайджанские дзюдоисты вступают в борьбу на чемпионате мира

Азербайджан Материалы 19 мая 2024 09:28 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Абу-Даби начинается чемпионат мира по дзюдо.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, в первый день соревнования в борьбу вступят три спортсмена сборной Азербайджана.

60 кг
Балабей Агаев стартует со второго круга. Он ждет победителя пары Мухаммедсолех Гуватов (Таджикистан) - Микель Аугусто (Бразилия).
Туран Байрамов встретится с Ариунболдом Энхтаиваном (Монголия).

48 кг
Лейла Алиева поборется против Кристины Дудиной (Нейтральный статус).

Отметим, что мундиаль завершает олимпийскую квалификацию.

Лента

Лента новостей

Читать все новости