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Израильская армия нейтрализовала боевиков на востоке Рафаха

Израиль Материалы 19 мая 2024 00:32 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Солдаты бронетанковой дивизии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили в ходе боевых действий на востоке города Рафах 130 палестинских боевиков, сообщил телеграм-канал ЦАХАЛ, передает Trend.

Согласно информации, были обнаружены десятки подземных туннелей, которые сейчас обследуют или готовят к уничтожению. Бригада "Иквот ха-Барзель" разрушила сотни объектов инфраструктуры противника, включая оружейные мастерские и площадки для пуска ракет.

Кроме того, израильская бригада "Гивати" обнаружила разветвленную сеть туннелей, а также оружие и боеприпасы, включая значительное количество зенитных орудий.

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