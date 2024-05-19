Израильская армия нейтрализовала боевиков на востоке Рафаха

БАКУ /Trend/ - Солдаты бронетанковой дивизии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили в ходе боевых действий на востоке города Рафах 130 палестинских боевиков, сообщил телеграм-канал ЦАХАЛ, передает Trend.

Согласно информации, были обнаружены десятки подземных туннелей, которые сейчас обследуют или готовят к уничтожению. Бригада "Иквот ха-Барзель" разрушила сотни объектов инфраструктуры противника, включая оружейные мастерские и площадки для пуска ракет.

Кроме того, израильская бригада "Гивати" обнаружила разветвленную сеть туннелей, а также оружие и боеприпасы, включая значительное количество зенитных орудий.