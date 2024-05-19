БАКУ /Trend/ - В этом году в Грузии планируется открыть рынок автомобилей китайского производства, сообщил посол КНР в Грузии Чжоу Цзянь, передает Trend.

Посол отметил, что многие китайские компании проявляют интерес к инвестициям в Грузию

"Планируется создание рынка автомобилей, завозимых из Китая, который может быть расположен в Кутаиси. Точная дата пока неизвестна, но это произойдет в этом году", - сказал он.

По его словам, что у китайских компаний есть множество других инвестиционных проектов в Грузии. Посол добавил, они считают Грузию безопасной и выгодной для инвестиций.