В Китае пообещали продолжить оказывать поддержку развитию Таджикистана

БАКУ /Trend/ - Китай будет поддерживать Таджикистан в достижении его стратегических целей. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, прибывший ранее в Душанбе с официальным визитом, на встрече с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, передает Trend.

"В практической сфере наше сотрудничество принесло значительные результаты. Китай полностью поддержит развитие Таджикистана по четырём стратегическим приоритетам, обозначенным президентом Эмомали Рахмоном," - сказал Ван И.

Он подчеркнул, что Китай окажет помощь в соответствии с потребностями Таджикистана, особенно в индустриализации и улучшении благосостояния населения. Ван И также отметил, что отношения между странами постоянно укрепляются, и подчеркнул взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим основные интересы обеих стран.

Китайский дипломат указал, что несмотря на различия в размерах территорий и национальных особенностях, Китай и Таджикистан доверяют и поддерживают друг друга, став полноправными стратегическими партнёрами.

Мухриддин, приветствуя коллегу, отметил важность Китая как стратегического партнёра для Таджикистана и выразил удовлетворение текущим уровнем сотрудничества. Он выразил уверенность, что во время переговоров будут обсуждаться вопросы двустороннего и многостороннего характера.

Ван И также встретился с президентом Рахмоном для обсуждения сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в областях промышленности, транспорта, энергетики и сельского хозяйства. Особое внимание было уделено вопросам безопасности и борьбе с современными угрозами.