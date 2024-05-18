Названа дата ввода в эксплуатацию первого энергоблока АЭС Аккую в Турции

БАКУ /Trend/ - Строительство АЭС "Аккую" в турецком Мерсине достигло этапа пуско-наладочных работ на первом энергоблоке, сообщил директор по строительству и организации производства АО "Аккую Нуклеар" Денис Сеземин, передает Trend.

По его словам, первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2025 года.

"Лицензию на строительство первого энергоблока мы получили в апреле 2018 года, так что дата ввода в эксплуатацию первого энергоблока, предположительно, апрель 2025 года. На первом блоке большая часть основных строительно-монтажных работ завершена, ведутся пуско-наладочные работы всего оборудования и систем", - сказал Сеземин.

Он отметил, что "работы ведутся в полном соответствии с утвержденным графиком".