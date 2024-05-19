Член военного кабинета Израиля призвал камбин принять план по будущему Газы

БАКУ /Trend/ - Член военного кабинета Израиля министр Бени Ганц призвал своих коллег до 8 июня утвердить план действий по достижению целей в секторе Газа, пригрозив в противном случае выйти из правительства, сообщают израильские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, что Ганц представил шесть стратегических целей, которые должна принять коалиция, иначе его партия покинет правительство.

По мнению Ганца, цели включают возвращение удерживаемых в Газе заложников, свержение правления ХАМАС, демилитаризацию сектора Газа, контроль над безопасностью Газы, создание международного гражданского механизма управления Газой с участием американских, европейских, арабских и палестинских представителей, а также возвращение жителей севера анклава в их дома к 1 сентября.

Министр также подчеркнул важность нормализации отношений с Саудовской Аравией в рамках всеобъемлющего процесса по созданию альянса со свободным миром и Западом против Ирана и его союзников.