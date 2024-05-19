Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Мир на Ближнем Востоке наступит только после создания Палестины – Гутерриш

В мире Материалы 19 мая 2024 07:20 (UTC +04:00)
Мир на Ближнем Востоке наступит только после создания Палестины – Гутерриш
Фото: Официальный сайт ООН

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Только создание палестинского государства положит конец войне между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Как передает Trend, об этом написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в соцсети "Х".

Он считает, что ситуация в секторе Газа может распространиться и на другие страны Ближнего Востока.

"Война в секторе Газа представляет собой открытую рану и грозит распространиться на весь регион. Единственный надежный способ положить конец циклу насилия и нестабильности – это решение о создании двух государств, в которых Израиль и Палестина будут жить бок о бок в мире и безопасности, а Иерусалим является со столицей двух государств", - сказал Гутерриш.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости