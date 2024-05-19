Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

"Реал" может подписать полузащитника "Ливерпуля"

В мире Материалы 19 мая 2024 04:17 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Игрок английского клуба "Ливерпуль" Алексис Макаллистер может перейти в испанский "Реал".

Как передает Trend, мадридский клуб интересуется аргентинским полузащитником. Источники в "Ливерпуле" подтвердили, что клуб получил несколько запросов об игроке, но официального предложения пока не поступало.

"Реал" рассматривает вариант подписания контракта с Макаллистером в следующем году. Если это произойдет, то Лука Модрич и Тони Кроос, скорее всего, покинут испанскую команду.

Сумма отступных в контракте Макаллистера составляет 70 миллионов евро.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости