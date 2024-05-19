Хуситы атаковали танкер в Красном море

БАКУ /Trend/ - Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) выпустило противокорабельную баллистическую ракету по нефтяному танкеру M/T Wind, следовавшему через Красное море.

Как передает Trend, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

Согласно информации, нефтяной танкер, принадлежащий и эксплуатируемый Грецией, ранее останавливался в России, а затем направлялся в Китай.

"Под воздействием ракетного судно оказалось подтопленным, в результате чего было потеряно рулевое управление и повреждена двигательная установка", - говорится в сообщении.

Сообщается, что экипажу M/T Wind удалось восстановить двигательную установку и рулевое управление, пострадавших нет, судно возобновило движение.