Казахстан и ОАЭ обсудили двустороннее сотрудничество

БАКУ /Trend/ - По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщает президента Казахстана, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание расширению связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Лидеры двух стран высоко оценили текущий уровень партнерства между Казахстаном и ОАЭ и подчеркнули важность эффективной реализации всех ранее достигнутых договоренностей.

Главы государств подтвердили намерение продолжать расширение политического диалога, стимулировать торговлю и реализовывать совместные проекты в различных отраслях экономики. Во время беседы Мухаммед бен Заид Аль Нахаян также поздравил Касым-Жомарта Токаева с прошедшим днем рождения.