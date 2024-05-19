Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

Казахстан и ОАЭ обсудили двустороннее сотрудничество

Казахстан Материалы 19 мая 2024 03:15 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщает президента Казахстана, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание расширению связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Лидеры двух стран высоко оценили текущий уровень партнерства между Казахстаном и ОАЭ и подчеркнули важность эффективной реализации всех ранее достигнутых договоренностей.

Главы государств подтвердили намерение продолжать расширение политического диалога, стимулировать торговлю и реализовывать совместные проекты в различных отраслях экономики. Во время беседы Мухаммед бен Заид Аль Нахаян также поздравил Касым-Жомарта Токаева с прошедшим днем рождения.

Лента

Лента новостей

Читать все новости