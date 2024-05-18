Узбекистан и Саудовской Аравия обсудили вопросы в области энергоэффективности

БАКУ /Trend/ - Делегация под руководством заместителя министра энергетики Саудовской Аравии Фуада Мусы посетила Узбекистан.

В Министерстве энергетики Узбекистана состоялась встреча, на которой присутствовали энергетики из обеих стран, сообщила пресс-служба министерства, передает Trend.

Согласно информации, саудовская делегация поделилась своим опытом в области энергоэффективности и локализации, а также обсудила достижения Узбекистана в этих сферах.

Были организованы рабочие группы с участием представителей более 30 министерств и ведомств Узбекистана, которые рассматривали вопросы энергоэффективности и локализации.

В течение двух дней они анализировали текущую ситуацию в этих областях, обменивались опытом и обсуждали достижения и недостатки.