США ввели ограничительные меры против более тридцати китайских компаний

БАКУ /Trend/ - США приняли ограничительные меры против 37 китайских компаний.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США.

Согласно информации, 26 предприятий попали в черный список за «причастность к поставкам в Россию» товаров , к которыми применяются ограничения на экспорт.

Сообщается, что в список вошли еще восемь китайских компаний, якобы причастных к инциденту в феврале 2023 года с воздушным шаром Китая, сбитым ракетой в воздушном пространстве США. Еще три компании были включены в список за поддержку программы Китая по созданию аналогичных шаров.