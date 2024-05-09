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США ввели ограничительные меры против более тридцати китайских компаний

США Материалы 9 мая 2024 23:47 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - США приняли ограничительные меры против 37 китайских компаний.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США.

Согласно информации, 26 предприятий попали в черный список за «причастность к поставкам в Россию» товаров , к которыми применяются ограничения на экспорт.

Сообщается, что в список вошли еще восемь китайских компаний, якобы причастных к инциденту в феврале 2023 года с воздушным шаром Китая, сбитым ракетой в воздушном пространстве США. Еще три компании были включены в список за поддержку программы Китая по созданию аналогичных шаров.

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