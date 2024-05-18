В городе Нефтчала прошли показательные выступления членов сборной Азербайджана по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Нефтчала прошли показательные выступления членов сборной Азербайджана по художественной гимнастике, сообщили в субботу Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

В Нефтчалинском олимпийском спортивном комплексе свои программы публике представили выступающие во взрослой возрастной категории - Зохра Агамирова, Камилла Сеидзаде, Илона Зейналова, Медина Демирова, юниорки - Говхар Ибрагимова, Илаха Бахадирова, Фидан Гурбанлы и Шамс Агагусейнова. А также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

Гармоничные, плавные движения азербайджанских граций вызвали восторг зрителей.

Перед выступлениями гимнастки приняли участие в церемонии посадки деревьев в зеленой зоне спорткомплекса.

Среди целей мероприятия – повышение массовости спорта, привлечение детей, подростков и представителей молодежи к занятиям гимнастикой, развитие этого вида спорта в регионах.

Отметим, что показательные выступления также носят подготовительный характер перед чемпионатом Европы в Будапеште (Венгрия), который 22-26 мая.

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