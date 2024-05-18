Тюркский инвестиционный фонд ускорит инвестиции в государственном и частном секторах

БАКУ /Trend/ - Тюркский инвестиционный фонд ускорит инвестиции как в государственном, так и в частном секторах.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Turkicworld, об этом заявил министр финансов Турции Мехмет Шимшек.

"Мы создаем Тюркский инвестиционный фонд с уставным капиталом 500 миллионов долларов. Ожидается, что к концу 2024 года тюркские государства займут важное место в мировой экономике, достигнув экономического роста в 1,9 триллиона долларов и населения в 178 миллионов человек. Главной целью создания Тюркского инвестиционного фонда в рамках видения тюркского мира-2040 является обеспечить развитие экономических и коммерческих отношений между тюркскими странами",- добавил он.

Напомним, что 30 мая 2023 года Азербайджан, Турция, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан одобрили создание "Тюркского инвестиционного фонда".

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