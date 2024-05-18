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Продолжаются меры по снижению уровня воды в озере Нохур - МЧС Азербайджана (ВИДЕО)

Происшествия Материалы 18 мая 2024 19:21 (UTC +04:00)
Продолжаются меры по снижению уровня воды в озере Нохур - МЧС Азербайджана (ВИДЕО)
Фото: МЧС Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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Bakı. Trend:

Силы Северо-Западного регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжают принимать меры по снижению уровня воды в озере Нохур, чтобы не допустить его разлива.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее на горячую линию «112» МЧС поступила информация о повышении по причине сильных дождей уровня воды в озере Нохур, расположенного в селе Нохургышлаг Габалинского района, и возникших рисках для прилегающих территорий, в связи с чем в район были привлечены силы Северо-Западного регионального центра.

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