Александр Лукашенко поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Искренне поздравляю Вас и всех жителей Азербайджанской Республики с Днем независимости.

Благодаря Вашим созидательным усилиям Азербайджан сегодня по праву гордится динамично растущей экономикой, неуклонным повышением уровня жизни граждан, весомыми достижениями на международной арене.

Наши регулярные контакты, системное взаимодействие правительств, парламентов и регионов служат гарантией дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Минском и Баку, отвечающего интересам двух государств.

Уверен, что белорусско-азербайджанское сотрудничество продолжит активно развиваться на основе традиций дружбы и взаимопонимания.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, и Вашей семье здоровья и благополучия, а всем азербайджанцам – согласия и процветания", - говорится в письме.