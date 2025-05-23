В суде Левон Мнацаканян подтвердил свое участие в оккупации суверенных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обвиняемый Левон Мнацаканян, допрошенный в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде, подтвердил свое участие в оккупации суверенных территорий Азербайджана.

Как сообщает Trend, Л.Мнацаканян в разные годы был командиром батальона, командиром дивизии и начальником артиллерии сепаратистского режима.

Отвечая на вопросы государственных обвинителей, он признал, что в составе воинской части, возглавляемой Самвелом Карапетяном, принимал участие в оккупации суверенных территорий Азербайджана.

"Я принимал участие в боевых действиях в Агдаме, Джебраиле, Агдере, Физули и на других территориях", - сказал Л.Мнацаканян.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

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