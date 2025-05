Азербайджан никогда не разрушал церкви и монастыри на своей территории - Фуад Ахундов в итальянской прессе

БАКУ /Trend/ - Армянские пропагандисты утверждают, что определенные объекты, такие как таблички с подделанными армянскими названиями оккупированных азербайджанских городов и сел или "хачкары", возведенные в память о солдатах и офицерах оккупационной армянской армии, составляют "христианское наследие". Может ли кто-нибудь серьезно верить, что Азербайджан должен сохранять и чтить это "наследие"?

Об этом говорится в статье политолога Фуада Ахундова, опубликованной в итальянском онлайн-портале Informazione Cattolica.

Trend представляет перевод этой статьи:

Я с большим интересом ознакомился с письмом Мариам Тер-Ованнисян, представительницы Армянского совета Рима, опубликованном в вашем уважаемом издании. Госпожа Тер-Ованнисян обвиняет посла Азербайджана при Святом Престоле Ильгара Мухтарова в "мистификации истории". Но, к сожалению, сама в своих рассуждениях допускает ошибки.

История создания современной Армении на территории Азербайджана весьма трагична, поскольку ничего подобного, особенно в 20 веке, не происходило ни в одной стране мира.

Рукотворная трагедия этого региона начинается сразу после переселения сюда Россией 100 тысяч армян из Гаджарского Ирана и Османской империи в 1828 году (Глинка С. "Описание переселения армян аддербиджанских в пределы России". Москва, 1831. (стр.108, 114). В Армении не любят вспоминать эту важнейшую историческую дату, ставшую судьбоносной для всего региона.

На всех географических картах Европы того времени на Южном Кавказе изображались Грузия и 10 азербайджанских ханств, поверх которых часто писалось одно большое слово Азербайджан (The map of the 18th century German cartographer Georg Matthäus Seutter). Никакой Армении там не было, вы можете это проверить.

Для того, чтобы понять масштаб трагедии после переселения на эти земли армян в 1828 году достаточно посмотреть, как изменился после этого внешний архитектурный облик Эриванского ханства, ставшего в 1918 году Арменией. Сравните, пожалуйста, общий вид центральной площади сегодняшней столицы Армении, Еревана, с точным изображением того же самого места в 1827 году (когда сюда пришли российские войска) на картине "Взятие Эриванской крепости" (https://roubaud.ru/sdacha-kreposti-erivani-1-oktyabrya-1827-goda), принадлежащей кисти знаменитого русского баталиста Франа Рубо.

Посмотрите внимательно на эту картину. Разве это похоже на христианскую Армению? Изображенная на картине Иреванская крепость была построена в 1511 году азербайджанским Реван-гулу ханом и названа в его честь Иреваном. Примерно так выглядело на протяжении веков все Эриванское ханство, т. е. территория современной Армении. Это была архитектура типичного, азербайджанского (мусульманского) ханства, которую уничтожили, чтобы насильно превратить ее в армянскую (христианскую) архитектуру, т.е. полную противоположность оригиналу. Как можно было в 1965 году, т.е. совсем еще недавно, пустить под нож бульдозера исторический центр, средневековую крепость!? Так уничтожались следы азербайджанской культуры.

Параллельно с этим было изгнано и уничтожено и все азербайджанское население, подвергшееся геноциду. Согласно данным авторитетного армянского ученого Завена Коркодяна, только за два года в 1918-20 годах, 130 тыс. азербайджанцев было убито, а 240 тысяч изгнано, В результате из 373. 582 тысяч проживавших в 1916 г. там азербайджанцев в 1920 г. осталось всего 10 тысяч. То есть было убито и изгнано 98% азербайджанского населения!!! Об этом геноциде писал не только Завен Коркодян, а также советский корреспондент Анаит Лалаян (Коркодян З. "Население Советской Армении 1831-1931" (на арм.яз.). Ереван, 1932, (стр. 186); А.А.Лалаян, Контрреволюционная роль партии Дашнакцутюн. см. Исторические записки. Ответственный редактор акад. Б.Д.Греков). т.2., Издательство Академии Наук СССР, 1938. С.100-104).

Трудно себе представить, что лично президент Армении Левон Тер-Петросян, кстати, очень уважаемый на Западе политик, поздравил армянский народ с избавлением Армении от азербайджанцев и назвал это вековой мечтой армян! В результате Армения стала единственной моноэтнической страной в регионе, окруженной четырьмя полиэтническими странами - Азербайджаном, Грузией, Ираном и Турцией.

Параллельно, указами Сталина и его последователей, абсолютно все (всего около 2 тысяч) азербайджанские топонимы и гидронимы были переименованы в армянские. Все это можно найти, например, в Большой Советской Энциклопедии, где рядом с современным армянским названием в скобках указывается его историческое, азербайджанское название и дата, когда по указу Сталина этот топоним или гидроним был переименован (см. здесь: https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/100/487.htm и здесь: https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/105/324.htm).