Казахстанская фондовая биржа планирует запустить размещения ценных бумаг в дирхамах

БАКУ /Trend/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) расширяет линейку валютных инструментов и в ближайшее время предложит возможность размещения ценных бумаг в дирхамах ОАЭ.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила директор департамента по работе с эмитентами и инвесторами KASE Азиза Ордабаева в ходе мероприятия KASE Day в Баку.

Она подчеркнула, что сегодня на KASE уже возможно размещение облигаций в тенге, долларах США и китайских юанях. Теперь биржа готовится к запуску новых размещений в дирхамах, что станет важным шагом в укреплении международного сотрудничества.

«В скором времени мы планируем ввести дирхамы как дополнительную валюту размещения. Это откроет новые возможности для эмитентов и инвесторов и укрепит связи с зарубежными партнёрами», — отметила Ордабаева.

Она также подчеркнула, что расширение валютной линейки является частью долгосрочной стратегии KASE, направленной на укрепление её позиции как регионального финансового центра.

«Мы создаём комфортные условия для эмитентов, чтобы они могли привлекать финансирование в наиболее подходящей для них валюте — с учётом специфики бизнеса и структуры издержек», — добавила она.

В рамках мероприятия также обсуждалось повышение активности микрофинансовых организаций и расширение возможностей на рынке корпоративных облигаций, что, по словам участников, подтверждает гибкость и динамичное развитие платформы KASE.