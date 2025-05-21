В Таджикистане проходят Дни культуры Азербайджана: красочная выставка и гала-концерт (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Дней культуры Азербайджана в Таджикистане состоялось открытие выставки "Национальное наследие в жемчужинах азербайджанского искусства" и прошёл гала-концерт, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

На открытии экспозиции "Национальное наследие в жемчужинах азербайджанского искусства" в Душанбе присутствовали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатториён, посол Азербайджана в Таджикистане Алимирзамин Аскеров, а также представители дипломатических миссий, сферы культуры и общественности.

Директор Национального музея Таджикистана Зафаршо Иброхимзода ознакомил гостей с деятельностью музея и выразил удовлетворение тем, что экспозиция, посвящённая культурному наследию Азербайджана, проходит именно в этом музее.

Директор Национального музея искусств Азербайджана, заслуженный работник культуры Ширин Меликова ознакомила гостей с концепцией выставки. Затем состоялось символическое открытие, была разрезана красная лента, и гости осмотрели экспозицию.

В экспозиции представлены экспонаты из коллекции музея - ворсовые и безворсовые ковры, декоративно-прикладные изделия, образцы художественной вышивки. Демонстрируются и предметы повседневного обихода, такие как хурджуны и чулы. Особое внимание привлекли ковры "Шаби-хиджран" и "Лейли и Меджнун", созданные народным художником Азербайджана Эльдаром Микаилзаде.

Выставка также включает в себя экспозицию "Мирза Гадим Иревани: на стыке восточного и западного художественных стилей", посвященную 200-летию Мастера. Экспозиция объединяет его произведения из фондов музея, а также художественные и декоративно-прикладные образцы эпохи, в которой он жил и творил.

Зрителям также были представлены работы Союза фотографов Азербайджана "Карабах: память национального наследия", приуроченные к пятой годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне. В фотографиях отражены разрушения, которым подверглись историко-культурные памятники и инфраструктурные объекты во время армянской оккупации, а также восстановительные работы, проводимые азербайджанским государством.

Далее в Государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоялся торжественный гала-концерт.

В приветственных речах министры культуры Азербайджана и Таджикистана - Адиль Керимли и Матлубахон Сатториён отметили, что культура является прочным мостом между народами и подчеркнули важность регулярного проведения таких мероприятий, способствующих укреплению культурных связей. Была подчёркнута особая роль искренней дружбы глав государств Азербайджана и Таджикистана в развитии отношений на всех уровнях.

В концертной программе выступили Государственный ансамбль танца Азербайджана под художественным руководством народного артиста Руфата Халилзаде, народные артисты Гюльназ Исмайлова, Гюльяз Мамедова, Симара Иманова, заслуженные артисты Сабухи Ибаев, Агшин Абдуллаев, Хайям Мустафазаде, Лала Мамедова, заслуженный работник культуры Самира Алиева, а также Али Тапдыгоглу (ашуг), Фаган Алекперов (балабан), Мирджавид Джафаров (тар), группа "Дервиш".

Все выступления сопровождались бурными аплодисментами. По завершении концерта министры поздравили артистов и выразили признательность за великолепную программу.

Праздник азербайджанской культуры в Таджикистане продолжается.

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