Прокладка оптоволоконного кабеля через Каспий улучшит цифровую связь между Казахстаном и Азербайджаном - Токаев

БУДАПЕШТ /Trend/ - В этом году Казахстан и Азербайджан запустили совместный проект по прокладке оптоволоконного кабеля через Каспийское море, который значительно улучшит цифровую связь между двумя странами.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Будапеште.

"Этот проект существенно улучшит цифровую связь между нашими странами и станет стратегическим шагом на пути к укреплению региональной интеграции", - отметил он.

По его словам, подобные инициативы открывают возможности для создания нового цифрового коридора через Евразийский континент, который обеспечит безопасный обмен данными.