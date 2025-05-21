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Отношения с тюркскими государствами стали стратегически важными для Венгрии - Виктор Орбан

В мире Материалы 21 мая 2025 12:35 (UTC +04:00)
Отношения с тюркскими государствами стали стратегически важными для Венгрии - Виктор Орбан
Фото: Виктор Орбан / Х

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БУДАПЕШТ /Trend/ - Отношения с тюркскими государствами стали стратегически важными для Венгрии.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, открывая неформальный саммит ОТГ в Будапеште.

"За последние 7 лет отношения с тюркскими странами стали стратегическими для Венгрии. Если бы мы рассчитывали исключительно на потенциал экономического развития Европы, без оглядки на потенциал ОТГ, венгерская экономика столкнулась бы с большими проблемами", - заявил премьер-министр.

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